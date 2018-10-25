HP USB Fingerprint Mouse со сканером отпечатков пальцев

В продажу поступила новая мышка HP USB Fingerprint Mouse, которую создавали, скорее всего, специально для офисных сотрудников, которые хотят защитить свои данные от постороннего вмешательства. На корпусе мышки имеется сканер отпечатков пальцев, который умеет блокировать доступ к какой-либо информации или к компьютеру в целом. Если вы подносите палец к этой мышке и разблокируете компьютер, то можно спокойно работать, если же нет — пробраться в дебри компьютера не получится. Решение очень интересное и для большинства корпоративных сотрудников оно будет очень полезным. С другой стороны, на компьютере можно просто установить пароль для входа и тоже никто к нему не проберется без вашего ведома. Покупать для этого отдельную мышку как-то слишком дорого, как по мне.