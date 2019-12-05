HP анонсировала Chromebook x360. Chromebook 2 в 1 доступен в двух вариантах с 12 и 14 дюймовым дисплеями. Его можно развернуть на 360 градусов с помощью шарнира. HD + дисплей с разрешением 1366 x 912 пикселей. Устройство работает на двухъядерном процессоре Intel Gemini Lake. Оба варианта доступны в керамическом белом цвете.

HP предлагает бесплатную годовую подписку Google One на 100 ГБ. Внутреннее хранилище расширяется до 256 Гб с помощью карты MicroSD. Оба варианта поддерживают стилус или перо USI (покупается отдельно). 12 дюймовый вариант обойдется в 419 долларов, а 14 дюймовый в 559 долларов.