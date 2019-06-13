HP готовит ферму принтеров

Компания HP заявила о запуске промышленного комплекса, который занимает 1,2 гектара, на просторах которого будут работать принтеры для 3D-печати. Эти мощности будут реализованы для того, чтобы вы могли печатать определенные объекты или детали, которые получить иным образом нельзя или очень тяжело. Сейчас, конечно, говорить о прибыльности данного решения рано, но на самом деле с экономической точки зрения такие принтеры намного более интересные и выгодные, чем целые заводы, где каждую деталь делают отдельно на отдельном станке. Принтер более универсален и его можно настроить для печати любого элемента, который вам необходим. Вот так и приходят высокие технологии в наш мир — совсем скоро все будут печатать на принтерах.