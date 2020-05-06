HP обновила настольные компьютеры линейки Omen 25L и 30L

HP обновила настольные компьютеры линейки Omen. Пользователю доступны две конфигурации. В состав комплектующих входят продукты компаний HyperX, Cooler Master и Western Digital.

HP Omen 25L оснащается процессором AMD Ryzen 7 3700X в паре с видеокартой AMD Radeon RX 5700 с 8 ГБ GDDR6. Оперативная память HyperX 16 ГБ памяти DDR4-3200 XMP SDRAM (2x8 ГБ). Дисковая подсистема представлена NVMe накопителем M.2 на 512 Гб и жестким диском на 1 Тб. ОС Windows 10 Home. В систему установлен блок питания на 500 Вт с сертификатом Gold. Водяное охлаждение процессора от компании Cooler Master.

HP Omen 30L имеет примерно такую же конфигурацию, за исключением видеокарты, в этой системе установлена NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 ГБ памяти GDDR6. SSD-накопитель на 256 Гб. Это базовые конфигурации, на сайте компании можно изменить конфигурацию и выбрать необходимые для вас комплектующие.