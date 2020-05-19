HP представила игровую оперативную память

Длительное время на просторах интернета ходили новости о том, что компания HP думает выйти на рынок компьютерных комплектующих со своей оперативной памятью, которая будет создана скорее для геймеров, чем для офисного использования или около того. Теперь новая память HP V8 RGB официальна представлена, так что мы можем смело говорить о том, что производитель всё же принял решение порадовать геймеров по всему миру. Данная память обладает весьма ярким дизайном, который моментально привлекает к себе внимание, плюс имеется подсветка на корпусе, что тоже весьма порадовало. Правда, пока что мы не знаем о стоимости для нашего рынка, ведь пока что в магазинах данная память не продается и даже официальной цены для нашего региона нет.

Комментарии и отзывы HP V8 RGB
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