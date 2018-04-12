HP выпускает новую линейку продуктов Pavilion Gaming

HP представила HP Pavilion Gaming, новую линейку ноутбуков, настольных компьютеров и дисплеев, предназначенных для удовлетворения потребностей основных игроков. Линейка HP Pavilion Gaming обеспечивает идеальное сочетание мощных игровых возможностей.«Послушав геймеров и понимая их потребности, HP строит ведущую в отрасли игровую экосистему, которая привлекает все сегменты рынка», - сказала Энн-Софи Хадберг, глава Consumer Personal Systems EMEA, HP Inc.HP Pavilion Gaming будет доступен в мае в EMEA по цене от 799 евро.

HP Pavilion Gaming 690 будет доступен в мае в EMEA по стартовой цене 799 евро.

HP Pavilion Gaming 790 появится в мае в EMEA по стартовой цене 899 евро.HP Pavilion Gaming 32 HDR Display будет доступен в августе в регионе EMEA по стартовой цене 479 евро.