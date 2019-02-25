HTC 5G Hub для подключения к сетям 5G

Компания HTC в сотрудничестве со Sprint представила HTC 5G Hub.

Это концентратор связи, позволяющий подключаться к сетям 5G, со встроенным 5-дюймовый планшет на платформе Android. . Данный экран предназначен для быстрого доступа к элементам управления, а не для просмотра видео. В качестве мобильной точки доступа HTC 5G Hub может подключать до 20 пользователей, которые могут одновременно передавать потоковое видео 4K или играть в игры. Hub будет доступен для рынков Sprint 5G. Также вы также можете вернуться к гигабитному LTE, где 5G недоступен.

В HTC 5G Hub установлен аккумулятор емкостью 7660 мАч, который, по заявлению компании, должен работать полный рабочий день, в зависимости от того, как вы его используете. Поскольку еще нет реальных сетей 5G, HTC не может дать реальную оценку времени автономной работы при подключениях 5G. Также устройство может заряжать ваш телефон или планшет.