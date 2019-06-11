HTC Desire 19+ стоит адекватных денег

Состоялся официальный анонс смартфона HTC Desire 19+, который оказался весьма неплохим решением. У него есть система из трех камер, которая снимает достойные фото и позволяет вам без труда снимать как отдаленные объекты, так и панорамы. Плюс, у нового устройства достаточно привлекательный дизайн корпуса, который не стыдно показать на людях. Проблема HTC Desire 19+ лишь в том, что компанию HTC уже мало кто помнит и отдавать свои деньги за этот бренд хотят даже меньше, чем за тот же Xiaomi или Huawei. Так что производителю нужно будет потратить много времени и сил на рекламу, чтобы потенциальные покупатели вновь обратили внимание на данную компанию и захотели отдать ей свои деньги. Пока что новинка HTC Desire 19+ таковой не является.