HTC Desire 19s стоит 200 долларов

Компания HTC все еще предпринимает попытки как-то выйти в плюс и делает это весьма интересным образом. Например, производитель выпустил смартфон HTC Desire 19s, который выглядит достаточно привлекательно, при этом стоит адекватных денег и может похвастаться системой из трех камер. Это очень хорошие характеристики для смартфона за 200 долларов, ведь за эти деньги вы сможете купить разве что продукт начального уровня от малоизвестной компании из Китая, тогда как HTC все же пользуется определенным успехом на рынке и в плане качества у них все неплохо. Если вы очень хотите получить продукт за адекватные деньги, то стоит посмотреть в сторону этого гаджета и подождать, пока смартфон привезут в магазины. Тогда все станет ясно.