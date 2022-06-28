HTC Desire 22 Pro оценен в 405 долларов

Компания HTC пополнила ассортимент смартфонов моделью Desire 22 Pro, которая может похвастаться предустановленными приложениями для метавселенной Vive Avatar и Vive Wallet. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 695, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 13 Мп и 5 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67, батареей ёмкостью 4520 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок, предустановленной операционной системой Android 12. Цена смартфона составляет 405 долларов.