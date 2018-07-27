HTC U12+ смартфон с мощной камерой

В Российской Федерации HTC U12+ будет представлен несколькими вариантами. Первый будет стоить 59990 рублей. У него будет 64 ГБ энергонезависимой памяти и корпус черного цвета. Более дорогой комплект получит флэш-модуль на 128 ГБ, а цвет корпуса может быть черным или синим. Порадует новинка и меломанов. В их распоряжение предоставлены мощные громкоговорители BoomSound и наушники Usonic, оснащенные системой активного шумоподавления. Гаджет поддерживает систему виртуальной реальности, которую можно реализовать, если подключить к устройству шлем Vive Focus.Самым интересным новшеством гаджета является наличие чувствительных «умных» граней, дающих возможность при помощи сжатия управлять некоторыми функциями. Данная технология реализована через специально разработанный сенсор Edge Sense 2. О стоимости смартфона пока неизвестно.