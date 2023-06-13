HTC U23 Pro выходит в Европе

Компания HTC начала принимать предзаказы в Европе на смартфон HTC U23 Pro, который был представлен около месяца назад. Новинка появится в розничной продаже 28 июня по цене в 570 евро. Пользователи смогут выбрать из черной и белой расцветок.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, основной камерой с модулями разрешением 108 Мп (OIS), 8 Мп (сверхширик), 5 Мп (макро) и 2 Мп, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 12 ГБ ОЗУ, защитой от воды и пыли (степень IP67), батареей ёмкостью 4600 мАч, поддержкой проводной 30-Вт, беспроводной 15-Вт и обратной беспроводной зарядок, предустановленной ОС Android 13, модемом для сотовых сетей 5G и поддержкой Wi-Fi 6 802.11ax и Bluetooth v5.2.