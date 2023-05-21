HTC U23 получил 64-Мп камеру

Компания HTC пополнила ассортимент смартфонов моделью HTC U23, которая, как и старшая модель HTC U23 Pro, основана на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Новинку также оснастили 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 13, 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 МП (сверхширик) и 2 Мп, боковым дактилоскопом, поддержкой Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67, аккумулятором ёмкостью 4600 мА, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 33 Вт и 15 Вт соответственно.