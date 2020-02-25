HTC Vive Cosmos Elite VR уже в продаже

Хотя еще несколько месяцев назад мы говорили о том, что шлемы виртуальной реальности никому не нужны и их мало кто будет покупать для использования в повседневной жизни, продажи данного сегмента гаджетов постепенно растут. Более того, некоторые модели улетают с молотка буквально моментально. К примеру, в продажу поступил шлем HTC Vive Cosmos Elite VR, который обладает целым перечнем преимуществ и при этом спокойно продается хорошими тиражами, особенно на фоне потенциальных конкурентов. Теперь стоит подождать, пока устройство привезут в Россию и тогда можно будет говорить о возможности приобрести этот гаджет для всех и каждого. Все же продукт крутой и своих денег точно стоит, тем более если это ваше первое устройство такого рода.