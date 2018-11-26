HTC Vive Pro McLaren Edition стоит 1550 долларов

2018-11-26, Автор - Влад Волошин; Продукт - HTC Vive Pro McLaren Edition; [104]
Для фанатов виртуальной реальности и Формулы 1 появились отличные новости — теперь вы можете приобрести комплект HTC Vive Pro McLaren Edition, который позволит окунуться в гонки с новыми ощущениями. Шлем построен в фирменном стиле с контроллерами, позволяющими гонять в виртуальном мире с большим погружением в происходящее. Стоимость данного комплекта составляет 1550 долларов, то есть довольно дорого, и новинка явно не нацелена на широкую аудиторию геймеров. Скорее всего, производитель просто хочет привлечь внимание к функциям и возможностям своего продукта. Да и играть в гонки в шлеме довольно трудно физически — далеко не каждый пользователь выдержит такую динамику. Получается, что новинка интересная, но вот для кого она создана — большой вопрос. У HTC своя атмосфера, видимо.


Комментарии:
Отчет компании ЛИР с выставки CleanExpo ...
Отчет компании ЛИР с выставки CleanExpo 20 ноября в Москве открылась междуна...
Huawei показала Honor 8C...
Huawei показала Honor 8CКомпания Huawei официально представила смартфон Honor 8C в России со стоимостью в 12990 рублей. Это довол...
Vivo готовит смартфон с двумя экранами...
Vivo готовит смартфон с двумя экранамиВ сети появилась интересная информация о компании Vivo и ее будущих смартфонах линейки NEX. Оказалось, в ...
Обзор и тест оперативной памяти Team Gro...
Обзор и тест оперативной памяти Team GroОчень часто при подборе компонентов для сборки системы обращают внимание не только на характеристики и ст...
Бюджетный смартфон Honor 8C оценен в 12 ...
Бюджетный смартфон Honor 8C оценен в 12 Компания Huawei поделилась подробностями российского выхода бюджетного смартфона Honor 8C, главной особен...
Смартфон iPhone XR подешевел на 100 долл...
Смартфон iPhone XR подешевел на 100 доллНедавние слухи о том, что компания Apple предлагает японским операторам субсидии, оказались правдой. Как ...
Опубликованы новые фото смартфона Google...
Опубликованы новые фото смартфона GoogleВ сети появилось несколько качественных фотографии, на которых еще не представленный официально смартфон ...
Huawei Nova 4 c дырявым дисплеем засвети...
Huawei Nova 4 c дырявым дисплеем засветиНе успела компания Huawei опубликовать тизер смартфона Nova 4, как в сети появилось живое фото устройства...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор и тест оперативной памяти Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4 16GB 3200 Mhz (TF9D416G3200HC16CDC01)Обзор и тест оперативной памяти Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4 16GB 3200 Mhz (TF9D416G3200HC16CDC01)
Обзор Hohem Isteady Mobile. Трехосевой стабилизатор для смартфона. Тест с камерой OnePlus 6T 8/128GBОбзор Hohem Isteady Mobile. Трехосевой стабилизатор для смартфона. Тест с камерой OnePlus 6T 8/128GB
Обзор Huawei Mate 20 Pro 6/128GB. Снова лучшая камера?Обзор Huawei Mate 20 Pro 6/128GB. Снова лучшая камера?
Обзор плюсов и минусов смартфона Huawei Nova 3i 4/64GBОбзор плюсов и минусов смартфона Huawei Nova 3i 4/64GB
Сравнительный обзор OnePlus 5T 64GB и OnePlus 6T 6/128GB. Никогда не соглашайтесь на меньшее Сравнительный обзор OnePlus 5T 64GB и OnePlus 6T 6/128GB. Никогда не соглашайтесь на меньшее
Предварительный обзор Acer Nitro VG270UP...
Предварительный обзор Acer Nitro VG270UPНа современном рынке игровых мониторов столько, что просто голова идет кругом. Практически каждый произво...
Обзор Fallout 76. Попробую выжить...
Обзор Fallout 76. Попробую выжитьШума вокруг Fallout 76 сейчас очень много — буквально каждый второй говорит о том, какая это плохая игра....
Предварительный обзор Roccat Renga Boost...
Предварительный обзор Roccat Renga BoostВ последнее время большой популярностью стали пользоваться игровые гарнитуры, которые можно подключать к ...
Предварительный обзор ASTRO C40 TR. Конт...
Предварительный обзор ASTRO C40 TR. КонтДля большинства геймеров стандартного геймпада от PlayStation 4 будет предостаточно — он довольно удобный...
Предварительный обзор Babahu X1. Новое п...
Предварительный обзор Babahu X1. Новое пНекоторое время назад мы писали новость о том, что началась кампания по сбору средств на новую умную зубн...
Обзор Gym Simulator. Худшая игра во всел...
Обзор Gym Simulator. Худшая игра во вселОбычно я отказываюсь от обзоров тех игр, которые прямо очень плохие. Это объясняет тот факт, что у нас об...
DOOGEE S70 и S80 отдают с шикарной скидк...
DOOGEE S70 и S80 отдают с шикарной скидкDOOGEE S70 За основу производительности данного смартфона взят процессор Helio P23 от компании ...
Предварительный обзор OPPO A7. Стильный ...
Предварительный обзор OPPO A7. Стильный Компания OPPO продолжает радовать нас классными смартфонами по вкусным ценам. На протяжении нескольких пр...
Обзор Battlefield V. Вперёд за победой!...
Обзор Battlefield V. Вперёд за победой!У Battlefield V получился не самый лучший старт — презентация вызвала массу негатива со стороны сообществ...
Предварительный обзор Razer BlackWidow L...
Предварительный обзор Razer BlackWidow LБольшая часть современной периферии для компьютера создается с прицелом либо на работу, либо на геймеров....
Обзор Switchblade. Взрывоопасные гонки...
Обзор Switchblade. Взрывоопасные гонкиМеня очень заинтересовала игра Switchblade, которую удалось раздобыть на обзор. Оказалось, что она еще лу...
Предварительный обзор BenQ DesignVue PD2...
Предварительный обзор BenQ DesignVue PD2Стоит сразу отметить, что данный монитор BenQ DesignVue PD2700U является инструментом заработка для профе...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor