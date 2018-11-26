HTC Vive Pro McLaren Edition стоит 1550 долларов

Для фанатов виртуальной реальности и Формулы 1 появились отличные новости — теперь вы можете приобрести комплект HTC Vive Pro McLaren Edition, который позволит окунуться в гонки с новыми ощущениями. Шлем построен в фирменном стиле с контроллерами, позволяющими гонять в виртуальном мире с большим погружением в происходящее. Стоимость данного комплекта составляет 1550 долларов, то есть довольно дорого, и новинка явно не нацелена на широкую аудиторию геймеров. Скорее всего, производитель просто хочет привлечь внимание к функциям и возможностям своего продукта. Да и играть в гонки в шлеме довольно трудно физически — далеко не каждый пользователь выдержит такую динамику. Получается, что новинка интересная, но вот для кого она создана — большой вопрос. У HTC своя атмосфера, видимо.