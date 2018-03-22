HTC Vive Pro выходит на российском рынке

Названа непомерно высокая стоимость шлема виртуальной реальности HTC Vive Pro для российского рынка. И раньше стоимость продукции у нас была выше, да и сам шлем HTC Vive Pro никогда не был доступным решением. Однако, региональная цена для этого продута прямо слишком высокая — 57 тысяч против 46 тысяч в мировой рознице. То есть, в других странах продается шлем за 799 долларов, в переводе на рубли это чуть больше 46 тысяч. На территории нашей же страны продается устройство за 57 тысяч рублей, что на 186 долларов дороже. Если выбрать минимальный курс, то на все 200 долларов. Согласитесь, купить шлем за 800 долларов или за тысячу — большая разница. Намного выгоднее заказать девайс из другой страны, даже с доставкой будет дешевле долларов на 150. Почему у нас так дорого — не понятно. Уровень жизни не позволяет.