HTC Vive анонсирует Vive Pro с разрешением 2880 x 1600

HTC VIVE анонсирует Vive Pro и Vive Wireless Adapter. Гарнитура имеет новые дисплеи с двойным OLED-дисплеем, которые, по словам тайваньской фирмы, предлагают 78% -ное увеличение разрешения по сравнению с устройством текущего поколения.Кроме того, компания дебютировала в новых усовершенствованиях в том, как пользователи VR обнаруживают, испытывают и приобретают контент VR посредством радикальной реорганизации Viveport VR и Vive Video. Эти достижения обеспечивают стремление пользователей VR к более высокому разрешению, улучшенному звуку, большему комфорту, свободе беспроводного доступа и открытию контента.