HTC Wildfire E Star получил 2 ГБ ОЗУ

Компания HTC представила смартфон начального уровня HTC Wildfire E Star, цена которого пока не раскрывается. Пока новинка представлена только в Африке. Смартфон оснастили 6,5-дюймовым LCD-экраном с разрешением 720:1600 пикселей, 28-нанометровой 4-ядерной однокристальной системой UNISOC SC9832E с тактовой частотой 1,4 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, ОС Android 12 Go Edition «из коробки», батареей ёмкостью 3000 мАч, разъемом USB-C, 8-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, двумя слотами для SIM-карт, поддержкой сотовой связи 4G VoLTE, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 4.2, модулем GPS, 3,5-мм гнездом для наушников, боковым дактилоскопическим сенсором, корпусом с размерами 164,8:76,5:9,2 мм и массой 200 г.