HTC Wildfire E plus оценен в 8 тысяч рублей Компания HTC выпустила на российский рынок бюджетный смартфон Wildfire E plus, который стоит 8 тысяч рублей. Новинку оснастили 28-нанометровой 4-ядерной однокристальной системой MediaTek MT6739, которой уж пять лет, предустановленной операционной системой Android 12 Go, адаптированной для маломощных устройств, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD+, тыльной камерой разрешением 13-Мп, батареей ёмкостью 5150 мАч, современным интерфейсом USB-C, размерами 164:76:8,75 мм и массой 190 граммов. Компания HTC выпустила на российский рынок бюджетный смартфон Wildfire E plus, который стоит 8 тысяч рублей. Новинку оснастили 28-нанометровой 4-ядерной однокристальной системой MediaTek MT6739, которой уж пять лет, предустановленной операционной системой Android 12 Go, адаптированной для маломощных устройств, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD+, тыльной камерой разрешением 13-Мп, батареей ёмкостью 5150 мАч, современным интерфейсом USB-C, размерами 164:76:8,75 мм и массой 190 граммов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 21:09 . Продукт - HTC Wildfire E plus

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