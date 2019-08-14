HTC Wildfire X - 3 камеры на борту

HTC представила новинку под названием Wildfire X

IPS-дисплей диагональю 6,22 дюйма с разрешением HD+ (1520x720 пикселей). Каплевидный вырез для 8-мегапиксельной фронтальной камеры. Восьмиядерный мобильный процессор MediaTek Helio P22 с максимальной частотой 2,0 ГГц и графическим ускорителем IMG PowerVR GE8320, объём оперативной памяти составляет 3 или 4 ГБ, встроенной — 32 или 128 ГБ в зависимости от модификации.

На задней крышке аппарата разместилась тройная камера с датчиками на 12, 8 и 5 Мп — основной сенсор, вспомогательный с телеобъективом (двукратный оптический зум) и датчик глубины. Встроенный аккумулятор смартфона ёмкостью 3300 мАч поддерживает зарядку мощностью 10 Вт через порт USB Type-C. Список модулей связи включает LTE-модем, Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11ac, GPS и ГЛОНАСС. Предусмотрены 3,5-мм аудиоразъём и FM-тюнер. Для разблокировки устройства используется сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Габариты новинки составляют 156,7 x 74,94 x 7,95 мм, вес — 172 грамма. HTC Wildfire X в синем цвете корпуса уже поступил в продажу на индийском рынке по цене $154 и $196 за версии 3/32 ГБ и 4/128 ГБ соответственно. В комплект индийской модели входит брелок MyBuddy, он активирует сигнализацию и отправляет данные о местоположении своего владельца избранным контактам в экстренных ситуациях.