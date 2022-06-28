HTC готовит к релизу Desire 22 Pro

HTC решила воскреснуть из мертвых и анонсировала HTC Desire 22 Pro — это новейший смартфон от когда-то легендарной тайваньской компании, и на этот раз HTC сосредоточилась на виртуальной реальности и серьезно к этому относится. По большей части HTC Desire 22 — это телефон среднего класса с 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой 120 Гц, чипсетом Snapdragon 695 и батареей емкостью 4520 мАч. Телефон полностью совместим с экосистемой HTC Viverse, а также с продуктами HTC VR, такими как гарнитура Vive flow. Совместимость с Viverse может быть единственным фактором продажи, поскольку технология позволяет вам получать доступ к виртуальному контенту из Metaverse через телефон и подключенную гарнитуру HTC VR. HTC Desire 22 Pro также будет иметь Viverse Wallet, который поможет вам управлять своими цифровыми активами, такими как криптовалюта и NFT, прямо с телефона.

HTC Desire 22 Pro также оснащен 64-мегапиксельной основной камерой, 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 5-мегапиксельным модулем глубины резкости. На передней панели вы получаете 32-мегапиксельную камеру. Телефон имеет 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт оперативной памяти с расширяемым слотом для карт памяти microSD. HTC Desire 22 Pro будет работать под управлением Android 12 и будет иметь проводную зарядку 18 Вт и беспроводную зарядку 15 Вт с поддержкой обратной беспроводной зарядки. Сбоку у вас есть датчик отпечатков пальцев, а телефон имеет класс защиты от пыли и воды IP67.
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