HTC готовит смартфон на блокчейне

Компания HTC, если вы о такой еще помните, планирует запустить на рынок еще один свой смартфон, который будет основан на блокчейн технологии. Пока что не совсем понятно, как эта технология будет работать и как это позволит компании получить преимущество над конкурентами по рынку, ведь все эти технологии уже давно все попробовали и ничего нового не произошло. Конечно, технология децентрализации очень полезна для некоторых сфер деятельности, но в большинстве ситуаций пользователю это не нужно, да и новинки HTC уже мало кого интересуют. Это лет пять назад бренд еще пользовался спросом, а сейчас ничего такого уже не наблюдается. Но, мы подождем релиза и тогда уже посмотрим на то, что же данное устройство действительно умеет в деле.