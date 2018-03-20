HTC показала Vive Pro

Компания HTC назвала стоимость шлема виртуальной реальности Vive Pro, который станет одним из лучших решений на рынке. У данной новинки два OLED-дисплея с разрешением суммарным 2880 на 1600 точек, это немного выше, чем у большинства аналогов на рынке, частота смены кадров составляет 90 Гц, а угол обзора 110 градусов. Контроллеров в комплекте нет, их нужно покупать отдельно, подходят и от оригинальной версии шлема. Имеются наушники со встроенным усилителем, стильный дизайн, но стоимость в 799 долларов немного пугает. Не совсем понятны преимущества в сравнении с оригинальной моделью, которая теперь продается за 499 долларов, ведь помимо наушников и дисплея отличий нет. Дизайн не считаем. Стоит ли переплачивать такие огромные средства? Не думаю, теперь оригинальная модель стала еще более привлекательной.