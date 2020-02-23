HTC выпускает гарнитуры Vive VR

Компания в этом году выпустила три гарнитуры VR. Cosmos Elite поставляется со станциями слежения Steam VR.

Vive Cosmos является является гарнитурой начального уровня. Она обладает высококачественными эффектами и шестью камерами. HTC Vive Cosmos XR предлагает большие возможности. 100 градусный обзор в AR. Гарнитура Vive Cosmos XR ориентирована на разработчиков Microsoft Hololens.

Стоимость HTC VIVE Cosmos Elite будет составлять 899 долларов, VIVE Cosmos будет стоить 699 долларов. Стоимость XR версии пока что не известно.