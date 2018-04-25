HTC выпустила Vive Pro 2.0

Компания HTC официально анонсировала шлем виртуальной реальности Vive Pro 2.0. Стоит отметить, что от оригинальной Pro-версии данная новинка отличается лишь базовой станцией, которая покрывает большую площадь — 6 на 6 метров место 5 на 5. Данная версия ничем не отличается в плане характеристик, и предназначена для коммерческого использования. То есть, для создания каких-то комнат развлечений, для аттракционов и прочих занятий в этом направлении. Стоит отметить, что стоимость продукта составляет 1399 долларов, это космическая цена, даже если учитывать, что в комплекте идут контроллеры. Думаю, шлемы виртуальной реальности пока что не настолько интересны и востребованы, чтобы продавать такие вот девайсы по столь высокой стоимости. Но, развитие есть и вскоре технологии позволят сделать VR более доступным.