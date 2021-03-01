HUAWEI Nova 5T получил стабильную EMUI 11

Недавно Huawei выпустила стабильные глобальное обновления EMUI 11 для многих своих устройств. Флагманы серии P30 2019 года недавно получили обновление, и теперь настала очередь и Huawei Nova 5T. Это обновление имеет версию прошивки EMUI 11.0.0.138 и весит 1,94 ГБ. Соответственно, устройство обновляется до последней версии EMUI 11. Стоит отметить, что Huawei выполнила обещание быстро обновить устройства, несмотря на продолжающуюся борьбу с США. Nova 5T должен был получить апдейт где-то в первом квартале 2021 года, и, наконец, он получил обновление. Если вы не знаете, это второе крупное обновление EMUI для данного устройства. Напомним, Huawei выпустила Nova 5T еще в августе 2019 года — тогда устройство шло с EMUI 9.1 на базе Android 9 Pie.