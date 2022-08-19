HYPER запускает зарядное устройство HyperJuice 245 Вт GaN мощностью 245 Вт

Бренд HYPER объявил о запуске новейшего и самого компактного зарядного устройства в мире HyperJuice 245 Вт GaN.

HyperJuice 245 Вт GaN обеспечивает быструю зарядку четырех MacBook Pro одновременно. Устройство имеет простой дизайн. Небольшой размер зарядного устройства позволяет брать его с собой куда угодно. HyperJuice 245 Вт GaN оснащен защитой от перегрузки по току, перенапряжения, перегрева и короткого замыкания. Другие функции включают: Power Delivery PD 3.0, Qualcomm Quick Charge QC 3.0, программируемый блок питания, совместимость с PPS. Совместимость с быстрой зарядкой для устройств iPhone, Android и Samsung.

Внешний аккумулятор HyperJuice 245 Вт USB-C позволяет заряжать четыре устройства одновременно. Емкость аккумулятора составляет 100 Втч/27000 мАч. По словам производителя, аккумулятор способен девять раз зарядить iPhone 13 или два раза MacBook Pro M1 13 дюймов.

Зарядное устройство HyperJuice 245 Вт GaN продается по цене 199,99 долларов. В свою очередь аккумулятор HyperJuice 245 Вт USB-C оценен в 249 долларов.