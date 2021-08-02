Hama представила серию беспроводных зарядных устройств в России

Компания MERLION, официальный дистрибьютор HAMA в России, представила серию беспроводных зарядных устройств. Они отличаются стильным дизайном, удобством в использовании и немецким качеством.

FC-10 Flex-set – модель для установки в автомобиле. Беспроводная зарядка с технологией Qi объединена с креплением для телефона, а выходная мощь составляет 5, 7,5 или 10 Ватт в зависимости от устройства – такая оптимизация увеличивает срок службы аккумулятора. Специальное крепление позволяет легко вставить телефон в держатель и зафиксировать его одной рукой, а угол наклона регулируется с помощью шарнира.

FC10 Metal представляет собой более традиционную беспроводную зарядку: это обычный диск, который можно разместить на тумбочке или на столе и класть телефон сверху. Разумеется, технологии и дизайн здесь тоже на высоте: адаптивная мощность зарядки для долговечности аккумулятора, стильный металлический корпус, а в качестве приятного дополнения – тканевый чехол, чтобы на смартфоне не оставалось царапин.

Модель QI-FC15S – настоящий флагман линейки. 2 катушки, которые позволяют заряжать телефон в горизонтальном и вертикальном формате, дополняются технологией Wireless Turbo Fast Charge с огромной мощностью. Гаджет сделан в необычном дизайне и выглядит как подставка для телефона. Светодиодный дисплей выводит информацию о состоянии зарядки, а прорезиненное покрытие предотвращает соскальзывание телефона.

Новинки доступны для заказа в MERLION.
Комментарии и отзывы Hama FC-10 Flex-set, FC10 Metal и QI-FC15S
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