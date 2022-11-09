Характеристики Honor 80 Pro+ слили в сеть

Сегодня китайские инсайдеры поделились крайне интересной информацией о смартфоне Honor 80 Pro+, который должен быть отправлен в релиз в ближайшем будущем. Если верить слитым в сеть данным, устройство получило довольно интересную систему камер — на тыльной стороне у гаджета расположена основная камера на 150 Мп, которая выступает достаточно качественным решением даже по меркам современного рынка. Стоит отметить, что у Xiaomi уже есть смартфон с камерой на 200 Мп, но, безусловно, 150 Мп тоже достойный показатель. Более того, на самом деле разрешение камеры не имеет такого уж значительного веса — куда важнее алгоритмы, хотя датчик изображения имеет определённое значение в плане получения цвета и света. Но определять уровень камеры исключительно по количеству мегапикселей не стоит.

При этом хотелось бы сделать акцент на том, что у Honor 80 Pro+ на фронтальной стороне будет расположена система из двух фронтальных камер, которая состоит из датчиков по 50 Мп. Вероятно, одна из камер будет стандартной, тогда как вторая предоставит широкий угол для возможности делать селфи на природе или с большим количеством друзей в кадре. Всё это на самом деле играет важную роль для потенциального покупателя, особенно если он часто делает селфи и хочет получать от этого процесса максимум удовольствия. Впрочем, это лишь слухи и сам производитель ещё Honor 80 Pro+ не анонсировал, так что на момент запуска устройства в свет есть все шансы на смену конфигурации системы камер.