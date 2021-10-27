Характеристики Honor X30 Max слили в сеть

Панель поддерживает формат RGBW и имеет цветовую гамму DCI-P3, защиту от синего света и несколько функций защиты глаз. Honor заявляет, что у телефона соотношение экрана к корпусу составляет 90%, и что его можно носить одной рукой. Толщина смартфона при этом составляет 8,3 мм, что вполне адекватно для современного гаджета. Внутри смартфона установлен процессор Dimensity 900 5G и 8 ГБ оперативной памяти. Покупатели смогут забрать телефон с вариантами встроенного хранилища 128 ГБ или 256 ГБ. Также есть режим GPU Turbo X, новый графический движок Honor, который также доступен на Honor V40. Кроме того, спецификации смартфона подтверждают, что в гаджете будет 8-мегапиксельная фронтальная камера и двойная камера на 64 + 2 мегапикселя на задней панели. А ещё он будет иметь NFC, боковой сканер отпечатков пальцев, симметричные стереодинамики и аудиотехнологию HONOR Histen.