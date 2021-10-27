Характеристики Honor X30 Max слили в сеть

Релиз Honor X30 Max запланирован на завтра — и хотя Honor подтвердила некоторые из характеристик смартфона, свежая утечка раскрыла все детали телефона. Новый смартфон Honor станет устройством 5G среднего класса, основным преимуществом которого является большой дисплей. Впрочем, скриншоты страницы продукта смартфона, размещенные на Weibo, показывают, что помимо большого экрана есть гораздо больше интересных функций. Есть официальная информация о том, что Honor X30 Max будет иметь ЖК-дисплей 7,09 дюймов с выемкой в верхней части для фронтальной камеры и разрешением 2280 x 1080 пикселей.

Панель поддерживает формат RGBW и имеет цветовую гамму DCI-P3, защиту от синего света и несколько функций защиты глаз. Honor заявляет, что у телефона соотношение экрана к корпусу составляет 90%, и что его можно носить одной рукой. Толщина смартфона при этом составляет 8,3 мм, что вполне адекватно для современного гаджета. Внутри смартфона установлен процессор Dimensity 900 5G и 8 ГБ оперативной памяти. Покупатели смогут забрать телефон с вариантами встроенного хранилища 128 ГБ или 256 ГБ. Также есть режим GPU Turbo X, новый графический движок Honor, который также доступен на Honor V40. Кроме того, спецификации смартфона подтверждают, что в гаджете будет 8-мегапиксельная фронтальная камера и двойная камера на 64 + 2 мегапикселя на задней панели. А ещё он будет иметь NFC, боковой сканер отпечатков пальцев, симметричные стереодинамики и аудиотехнологию HONOR Histen.