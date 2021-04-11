Характеристики Lenovo YOGA Duet 2021

Крупнейший в мире производитель ПК Lenovo подтвердила, что в ближайшие дни выпустит не один, а три новых планшета. Одним из них является планшет YOGA Duet 2021. Компания Lenovo раскрыла некоторые его ключевые характеристики, но не раскрыла когда он будет представлен официально.

Lenovo YOGA Duet 2021 станет преемником YOGA Duet 2020, который продается на мировых рынках как YOGA Duet 7i. Компания заявляет, что новый YOGA Duet будет идентичен своему предшественнику, за исключением процессора. Этот грядущий компьютер с Windows 2-в-1 будет доступен в вариантах процессора Intel Core i5-1135G7 и i7-1165G7 в сочетании с оперативной памятью DDR4-3200 объемом до 16 ГБ и твердотельным накопителем M.2 2242 емкостью 1 ТБ.
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