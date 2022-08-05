Характеристики NVIDIA GeForce RTX 4080 слили в сеть

Ожидается, что NVIDIA GeForce RTX 4080 будет использовать урезанную конфигурацию графического процессора AD103-300 с 9728 ядрами или 76 SM из 84, тогда как предыдущая конфигурация предлагала 80 SM или 10 240 ядер. В то время как полный графический процессор поставляется с 64 МБ кэш-памяти L2 и до 224 ROP, RTX 4080 может получить 48 МБ кэш-памяти L2 и более низкие ROP из-за его урезанной конструкции. Тактовые частоты еще не подтверждены, но, учитывая, что используется процесс TSMC 4N, мы ожидаем тактовые частоты в диапазоне 2,0–3,0 ГГц. Более высокий, чем обычно, скачок тактовой частоты связан с тем, что NVIDIA совершает переход на два узла, учитывая, что графические процессоры Ampere с 8-нм узлом Samsung на самом деле были 10-нм технологическим узлом с некоторыми оптимизациями.

NVIDIA пропускает 7-нм и сразу переходит на 5-нм техпроцесс, и даже не ванильный вариант, а его оптимизированную версию. С Pascal на 16-нанометровом узле TSMC NVIDIA добилась огромного скачка частоты, и мы можем ожидать такого же скачка и на этот раз. Что касается спецификаций памяти, ожидается, что GeForce RTX 4080 будет иметь емкость 16 ГБ GDDR6X, которая, как говорят, настроена на скорость 21 Гбит/сек через 256-битный интерфейс шины. Это обеспечит пропускную способность до 672 ГБ/сек. Что касается мощности, мощность TBP оценивается примерно в 420 Вт, что близко к RTX 4090, и, поскольку тактовые частоты памяти не такие агрессивные, вполне вероятно, что тактовые частоты ядра можно настроить для максимальной производительности графики.