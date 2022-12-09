Характеристики NVIDIA RTX 4070 слили в сеть

Несколько дней назад в сети появились данные о видеокарте NVIDIA RTX 4070 Ti, которая на самом деле оказалась переименованной RTX 4080 на 12 ГБ, но сегодня инсайдеры порадовали другой новостью — они представили характеристики видеокарты NVIDIA RTX 4070, которая должна открыть дверь в мир доступных видеокарт нового поколения. У неё будет урезанный графический чип, так что ожидать какой-то безумной производительности точно не стоит, при этом производитель установит 12 ГБ видеопамяти, так как меньше ставить не позволит шина, да и стоит понимать, что современная видеокарта с меньшим объёмом памяти просто не позволит играть с комфортом. Также в пиковой нагрузке видеокарта будет потреблять до 250 Вт энергии, что относительно нормально.

Пока что мы не можем объективно оценить производительность данной видеокарты, плюс нет ни единого намёка на стоимость модели. Безусловно, компания NVIDIA сделает новинку более доступной, чем другие видеокарты вроде RTX 4070 Ti, но практика показывает, что рекомендованная стоимость видеокарт на самом деле оказывается только цифрами на официальном сайте — на деле видеокарты продаются гораздо дороже. Соответственно, NVIDIA RTX 4070 может быть слишком дорогостоящим удовольствием — тогда её производительность мало кого заинтересует. Если же модель будет доступной, то её разгребут без вопросов, так как флагманские видеокарты стоят слишком дорого и отдавать за них деньги мало кто хочет, плюс они ещё и плавятся неплохо.
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