Характеристики Samsung Galaxy A50 появились на Geekbench

Характеристики Samsung Galaxy A50 (SM-A505FN) появились на Geekbench демонстрируя набор микросхем Exynos 7 9610.

Это 10-нм SoC с четырьмя ядрами Cortex-A73 (2,3 ГГц) и четырьмя A53 (1,6 ГГц) и с видеоускорителем Mali-G72. С точки зрения производительности, чипсет предлагает одноядерную скорость, сравнимую со Snapdragon 660, хотя многоядерные характеристики ближе к Snapdragon 636. Телефон работает под управлением Android 9 Pie - это очень важно, поскольку Samsung только недавно начал переход от Oreo. Samsung Galaxy A50 появится с комплектацией 4/64Гб, также есть вероятность того что будет доступна версия со 128ГБ.