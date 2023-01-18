Характеристики Samsung Galaxy S23 Ultra полностью слили в сеть

Например, подтвердилась основная фишка смартфона — производитель, как и планировалось, поставит в смартфон Galaxy S23 Ultra камеру на 200 Мп. Это интересная фишка, потому что на рынке есть всего один смартфон с такой же камерой, только прошлого поколения, но, с другой стороны, кому действительно нужна камера с таким разрешением? Вероятно, никому, потому что кадры в 200 Мп нужны разве что для коммерческой печати, но никто не будет этим заниматься со смартфоном в руках. Кроме того, вы всё равно будете фотографировать для социальных сетей, где фотографию сожмёт до неузнаваемости и все эти 200 Мп превратятся в 8 Мп, так что не совсем ясно, зачем смартфону настолько продвинутая камера. Надеемся, что там есть на что посмотреть и без неё.