Характеристики Samsung Galaxy S23 Ultra полностью слили в сеть

К сожалению, производителям смартфонов с каждым годом всё сложнее удивить аудиторию, особенно если учитывать, что все интересные особенности гаджета сливают в сеть задолго до того, как устройство отправиться на презентацию. Например, именно так и случилось со смартфоном Galaxy S23 Ultra, который Samsung не смогла уберечь от слива информации в сеть — сегодня инсайдеры опубликовали буквально полный перечень характеристик этого устройства. То есть, прямо сейчас вы можете полностью ознакомиться с особенностями смартфона и решить нужен ли он вам ещё до того, как первого февраля производитель сам всё расскажет и покажет, что, конечно, грустно. Раньше презентации удивляли аудиторию, а сейчас ничего подобного уже не происходит.

Например, подтвердилась основная фишка смартфона — производитель, как и планировалось, поставит в смартфон Galaxy S23 Ultra камеру на 200 Мп. Это интересная фишка, потому что на рынке есть всего один смартфон с такой же камерой, только прошлого поколения, но, с другой стороны, кому действительно нужна камера с таким разрешением? Вероятно, никому, потому что кадры в 200 Мп нужны разве что для коммерческой печати, но никто не будет этим заниматься со смартфоном в руках. Кроме того, вы всё равно будете фотографировать для социальных сетей, где фотографию сожмёт до неузнаваемости и все эти 200 Мп превратятся в 8 Мп, так что не совсем ясно, зачем смартфону настолько продвинутая камера. Надеемся, что там есть на что посмотреть и без неё.