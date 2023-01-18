Характеристики Samsung Galaxy S23 Ultra полностью слили в сеть

К сожалению, производителям смартфонов с каждым годом всё сложнее удивить аудиторию, особенно если учитывать, что все интересные особенности гаджета сливают в сеть задолго до того, как устройство отправиться на презентацию. Например, именно так и случилось со смартфоном Galaxy S23 Ultra, который Samsung не смогла уберечь от слива информации в сеть — сегодня инсайдеры опубликовали буквально полный перечень характеристик этого устройства. То есть, прямо сейчас вы можете полностью ознакомиться с особенностями смартфона и решить нужен ли он вам ещё до того, как первого февраля производитель сам всё расскажет и покажет, что, конечно, грустно. Раньше презентации удивляли аудиторию, а сейчас ничего подобного уже не происходит.

Например, подтвердилась основная фишка смартфона — производитель, как и планировалось, поставит в смартфон Galaxy S23 Ultra камеру на 200 Мп. Это интересная фишка, потому что на рынке есть всего один смартфон с такой же камерой, только прошлого поколения, но, с другой стороны, кому действительно нужна камера с таким разрешением? Вероятно, никому, потому что кадры в 200 Мп нужны разве что для коммерческой печати, но никто не будет этим заниматься со смартфоном в руках. Кроме того, вы всё равно будете фотографировать для социальных сетей, где фотографию сожмёт до неузнаваемости и все эти 200 Мп превратятся в 8 Мп, так что не совсем ясно, зачем смартфону настолько продвинутая камера. Надеемся, что там есть на что посмотреть и без неё.
Redmi Note 12 Pro получил дату глобального релиза …
Компания Xiaomi официально объявила, что международная презентация смартфона Redmi Note 12 Pro состоится …
Apple снижает цены на iPhone 14 Pro…
Аналитики из TrendForce опубликовали любопытный отчет о флагманских смартфонах iPhone 14 Pro и iPhone 14 …
Samsung Galaxy Z Fold4 получил Android 13…
Сегодня компания Samsung официально выпустила апдейт для своей фирменной прошивки One UI 5.0, которая отн…
Топовая версия Redmi K40S подешевела до $295…
Компания Xiaomi в очередной раз снизила цену на смартфон Redmi K40S, который вышел в марте этого года. Ес…
Смартфон Xiaomi 12S Pro получил версию MIUI 14…
Новый пользовательский интерфейс MIUI 14 должен выйти в конце декабря, вместе с новыми смартфонами Xiaomi…
Представлен смартфон Oppo A78…
Компания Oppo представила смартфон A78, цена которого пока не объявлена. Новинку оснастили 7-нанометровой…
Samsung Galaxy F04 представят 4 января …
Профильное издание IT Home поделилось подробностями о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy F04, который еще…
iPhone 15 Pro не получит важнейшую фишку Apple…
Буквально спустя месяц после релиза смартфонов серии iPhone 14 в сети появились различные слухи о том, ка…
Обзор TECNO Pova 3. Правильная альтернатива смартфонам Redmi NoteОбзор TECNO Pova 3. Правильная альтернатива смартфонам Redmi Note
Обзор itel A49. Смартфон для типовых задачОбзор itel A49. Смартфон для типовых задач
Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022
Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?
Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor