Характеристики Samsung Galaxy Tab S9 Ultra слили в сеть

По слухам, которые ходят по интернету уже достаточно давно, компания Samsung готовится выпустить флагманский планшет Galaxy Tab S9 Ultra, который будет конкурировать с iPad Pro в области аппаратного обеспечения, уже в ближайшее время. Поставщики секретной информации даже считают, что производительность этого планшета будет соизмеримой с возможностями базовых ноутбуков, что, конечно, не может не радовать. И вчера в сети появилось очень много информации о грядущем устройстве, так что оценить его возможности можно до релиза. Например, поставщики секретной информации заявили, что диагональ дисплея нового гаджета составит 14,6 дюймов с разрешением 2960 x 1848 пикселей.

Также в информации источников говорится, что батарея ёмкостью 11 200 мАч останется такой же, как и в обычной версии планшета, так что в этом плане флагманский вариант устройства не будет иметь преимуществ. Это будет существенным преимуществом для будущих пользователей, особенно с учётом того, что мощный планшет, скорее всего, будет оснащён высокоэффективным процессором Snapdragon 8 Gen 2, который также используется в линейке Galaxy S23. Это значит, что планшет будет достаточно производительным, но при этом пользователи получат адекватное время автономной работы. Кроме того, по информации инсайдеров у нового планшета будет целых 16 гигабайт оперативной памяти и 1 терабайт встроенного пространства для хранения личного контента. Это очень круто, потому что такого у конкурентов точно нет.
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