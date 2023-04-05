Характеристики Samsung Galaxy Tab S9 Ultra слили в сеть

Также в информации источников говорится, что батарея ёмкостью 11 200 мАч останется такой же, как и в обычной версии планшета, так что в этом плане флагманский вариант устройства не будет иметь преимуществ. Это будет существенным преимуществом для будущих пользователей, особенно с учётом того, что мощный планшет, скорее всего, будет оснащён высокоэффективным процессором Snapdragon 8 Gen 2, который также используется в линейке Galaxy S23. Это значит, что планшет будет достаточно производительным, но при этом пользователи получат адекватное время автономной работы. Кроме того, по информации инсайдеров у нового планшета будет целых 16 гигабайт оперативной памяти и 1 терабайт встроенного пространства для хранения личного контента. Это очень круто, потому что такого у конкурентов точно нет.