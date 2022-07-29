Характеристики и тесты NVIDIA GeForce RTX 4080 и RTX 4070 слили в сеть

Инсайдер Kopite7kimi раскрыл ожидаемые показатели производительности видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4080 и RTX 4070. Энтузиаст утверждает, что показатели производительности в 3DMark Time Spy основаны на ожидаемых спецификациях этих карт. Инсайдер не вдается в подробности, но говорит, что не слишком уверен в этих показателях производительности. Несмотря на это, он поделился ими, и мы, возможно, впервые почувствуем, где могут оказаться RTX 4080 и RTX 4070 по сравнению с их предшественниками. Тот же источник несколько недель назад опубликовал тесты производительности RTX 4090, и мы также можем использовать его для сравнения. NVIDIA GeForce RTX 4080 будет представлять собой урезанную конфигурацию графического процессора AD103-300 с 10 240 ядрами. Графический процессор будет поставляться с 64 МБ кэш-памяти L2 и до 224 ROP.

Что касается спецификаций памяти, ожидается, что GeForce RTX 4080 будет иметь емкость 16 ГБ GDDR6X, которая, как говорят, настроена на скорость 21 Гбит/сек через 256-битный интерфейс шины. Это обеспечит пропускную способность до 672 ГБ/сек. Что касается мощности, мощность TBP оценивается примерно в 420 Вт, что близко к RTX 4090, и, поскольку тактовые частоты памяти не такие агрессивные, вполне вероятно, что тактовые частоты ядра можно настроить для максимальной производительности графики. Наконец, у нас есть NVIDIA GeForce RTX 4070, которая, как ожидается, будет урезанной конфигурацией графического процессора AD104-275 с немного большим количеством ядер, чем у RTX 3070 TI (6144 ядра) с 7168 ядрами или 56 SM. Графический процессор будет поставляться с 48 МБ кэш-памяти L2 и до 160 ROP.