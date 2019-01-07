Компания Omron Healthcare представила HeartGuide гаджет для измерения артериального давления.

HeartGuide работает аналогично как и манжет для измерения артериального давления: под ремешком для часов находится тонкая подушка, которая постепенно сжимается вокруг запястья, чтобы измерять давление при нажатии кнопки.

Процесс занимает 30-40 секунд и требует от вас поднять руку к сердцу. Помимо артериального давления, HeartGuide также контролирует вашу активность ​​как шаги, калории и сон, требуя зарядки два-три раза в неделю (или каждые 40 измерений артериального давления). HeartGuide появится в продаже 8 января за 499 долларов.