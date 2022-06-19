HiSense представила новый аудиоплеер HiSense Touch Lite

Компания HiSense представила новый аудиоплеер HiSense Touch Lite.

Touch Lite оснащен 5,84-дюймовым дисплеем E Ink с подсветкой и регулируемой цветовой температурой. На экране данные отображаются в оттенках серого. В плеере установлен восьмиядерный процессор от Qualcomm с частотой 1,8 ГГц. В доступе 2 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч с зарядкой мощностью 10 Вт (у старшей модели Hisense Touch 50 Вт). HiSense Touch Lite оснащен портом USB 3.1, стереодинамиками, разъемом для наушников и алюминиевым корпусом. Работает аудиоплеер с пользовательским интерфейсом HiSense Touch OS на базе ОС Android 11. В отличии от старшей модели Hisense Touch, Touch Lite имеет более простую звуковую подсистему.

Аудиоплеер HiSense Touch Lite оценен в 299 долларов.
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