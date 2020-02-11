Highscreen представила USB Type-C ЦАП для смартфонов с технологией MQA

Компания Highscreen представила два новых продукта: Highscreen TrueSound и Highscreen TrueSound Pro.

TrueSound — это самый маленький USB-ЦАП с высококачественными звуковыми возможностями. Он обеспечивает сбалансированный, четкий и артикулированный звук при широкой звуковой сцене. TrueSound разработан для того, чтобы почувствовать удовольствие от HD-звука.

Встроенный усилитель для наушников автоматически обнаружит и проанализирует подключенные наушники, чтобы получить идеальный выходной уровень. Благодаря технологии HyperStream II QUAD DAC удалось добиться безупречного качества звука и уместить всю мощь настоящего ЦАПа в компактном корпусе.

Highscreen TrueSound и Highscreen TrueSound Pro уже поступили в продажу ценником в 2990 рублей и 4490 рублей.