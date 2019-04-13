Hisense пришла на российский рынок смартфонов. Официальные цены

2019-04-13, Автор - Марсель Гарипов; [138]
В России Hisense больше знают, как производителя телевизоров, холодильников, стиральных машин и кондиционер. Компания решила попробовать себя в новой сфере и 11 апреля провела в Москве презентацию линейки своих первых смартфонов. В нее вошли четыре модели: Hisense A6 со вторым черно-белым дисплеем, Hisense U30 со встроенной в экран камерой, Hisense F16 и Hisense F25.

Hisense A6

Главной фишкой Hisense A6 является второй сенсорный E-Ink экран, который находится на задней панели. Благодаря нему можно читать книги и, в целом, осуществлять управление смартфоном. Касательно основного дисплея, то здесь стоит 6,01-дюймый экран с разрешением в FullHD.

Здесь установлена основаная камера на 12 мегапикселей и фронтальная на 16 мегапикселей с поддержкой функции распознавания ли. Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 660 с 6 Гбайт оперативной памяти. Аккумулятор устройства поддерживает технологию быстрой зарядки и имеет емкость в 3300 мАч.

Hisense U30

Hisense U30 — это флагманская модель компании, которая оснащена фронтальной камерой, встроенной прямо в экран, а также задней крышкой с отделкой из натуральной кожи. Смартфон работает на чипсете Snapdragon 675 с Android 9.0. На борту. Экран имеет диагональ в 6,3 дюйма и разрешением Full HD.

Основная камера здесь двойная: 48 мегапикселей и 5 мегапикселей. Фронтальная камера имеет разрешение на 20 мегапикселей, которая позволяет делать качественные селфи, а также разблокировать телефон по лицу. Аккумулятора емкостью в 4500 мАч точно хватит на весь день работы, а технология быстрой зарядки позволит зарядить смартфон за пару часов.

Hisense F16 и F25

Бюджетная модель F16 оснащена большим экраном с диагональю 5,45 дюймов, процессором MediaTek MT6739 с 1 Гбайт оперативной памяти и 8 Гбайт встроенной памяти и поддержкой функции разблокировки смартфона по лицу.

Hisense F25 уже имеет процессор MediaTek MT6739 с 5,7-дюймовым экраном с разрешеним HD+, двойной основной камерой на 8 мегапикселей + 0,3 мегапикселей и аккумулятором на 2850 мАч.

Цены

Все четыре модели можно приобрести уже сейчас в розничной сети магазинов электроники HITBUY и на сайте www.myhisense.com и со временем будут доступны в других федеральных сетях. Смартфоны будут продаваться по следующим ценникам:
  • Hisense A6 — 31 990 рублей
  • Hisense U30 — 29 990 рублей
  • Hisense F25 —6990 рублей
  • Hisense F16 — 5490 рублей


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