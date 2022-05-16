Hisense выпустила смартфон H60 по цене 218 долларов

Hisense выпустила в Китае смартфон H60 по цене 218 долларов.

Смартфон H60 получил 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Устройство оснащено мобильной платформой Unisoc T7520. Unisoc T7520 не является топовой платформой, но он построен на 6-нм техпроцессе и предлагает поддержку 5G, четыре ядра Cortex-A76, четыре ядра Cortex-A55, графический процессор Mali-G57 и производительность на уровне Snapdragon 750G. Основная камера на 48 Мп, а фронтальная камера получила 8 Мп объектив. Hisense H60 оснащен аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки и 6,81-дюймовым экраном с частотой 60 Гц. Работает телефон под управлением операционной системы Android 11.