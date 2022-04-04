Ходят слухи, что AMD выпустит видеокарту начального уровня Radeon RX 6300 для OEM-производителей

Недавно стало известно, что AMD планирует новую модель для своей серии RX 6000 после обзора изменений, внесенных в программное обеспечение AMD. Эта информация указывает на то, что в этом году будет выпущена еще одна настольная видеокарта на базе Navi 24 — третья в этой серии. Эта новая видеокарта последует за выпусками видеокарт AMD RX 6500XT и RX 6400.

AMD сообщила, что API производительности графического процессора версии 3.10 будет поддерживать новую видеокарту RX 6300. AMD еще официально не упомянула о новом SKU, поэтому есть предположения, что невыпущенная карта в настоящее время находится в производстве. Еще один интересный момент заключается в том, что в журнале изменений разработчика для API упоминается только модель RX 6300 и не упоминаются какие-либо другие варианты в линейке, такие как RX 6300M, который в настоящее время используется для ноутбуков. Если AMD выпустит Radeon RX 6300 в этом году, она будет считаться одной из самых низкопроизводительных видеокарт в семействе RDNA2. Есть предположение, что объем памяти будет около 2 ГБ, поскольку такое распределение памяти наблюдается в RX 6300M ​​для ноутбуков.