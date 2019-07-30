Hohem iSteady Pro и его функции

Поддерживается четыре режима панорамирования — плавное движение камеры по горизонтали, по двум осям, по трём (включая диагональ) и блокировка в заданном положении. Встроенный двигатель работает от расположенного в корпусе аккумулятора на 4000 мАч, который также способен зарядить саму камеру или смартфон, выполняя роль пауэрбанка.Главная задача стабилизатора — удерживать камеру в заданном положении благодаря гироскопу. Корректировать направление «взгляда» объектива можно с помощью джойстика на ручке устройства или мобильного приложения. Последнее пригодится для дистанционного управления камерой, если стедикам установлен на штативе.Съемка видео — непременный атрибут отпуска, отдыха на природе или экстремальных видов спорта. Если аудитория ролика не ограничивается парой знакомых, впору позаботиться о качестве съёмки. Компенсировать дрожание рук и сделать видео достойным публикации на YouTube и в социальных сетях поможет стабилизатор. Hohem iSteady Pro подходит к GoPro и другим популярным экшен-камерам, работает до 12 часов, а при необходимости выполняет роль пауэрбанка.О стоимости новинки пока неизвестно.