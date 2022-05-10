Hohem iSteady V2 стабилизатор для смартфонов с функцией отслеживания лица

Hohem iSteady V2 стабилизатор для смартфонов с функцией отслеживания лица, получил награду Red Dot Design Award 2022. The Red Dot Award — это международный конкурс дизайнеров за дизайн продуктов, коммуникационный дизайн и дизайнерские концепции. Это также один из самых востребованных знаков качества за хороший дизайн.

Hohem iSteady V2 производится китайской компанией Hohem Tech, которая является ведущим мировым производителем стабилизаторов. Стабилизатор черпает вдохновение в дизайне Bionic Owl и обладает такими яркими функциями, как высокое распознавание AI, быстрое отслеживание и автоматическое отслеживание.

Его отслеживание AI способно отслеживать лицо и тело объекта, даже если они смотрят в другую сторону. Он также поддерживает распознавание жестов для выполнения таких функций, как остановка функции интеллектуального отслеживания и поворот смартфона из альбомной ориентации в портретную. Gimble поддерживает множество других забавных и интересных режимов, таких как начальный режим, режим отслеживания объектов, управление жестами для фотосъемки, масштабирование, режим панорамного видео и многое другое.

iSteady V2 имеет трехосевой алгоритм защиты от сотрясения и глубоко оптимизированную конструкцию поля зрения (FOV), обеспечивающую точное визуальное распознавание и повышающую гибкость. Его можно сложить до 7 дюймов, что делает его портативным, а также дает доступ ко многим другим режимам, таким как видеосъемка с рук.

Он также оснащен эргономичной ручкой с кожаной текстурой, которая обеспечивает комфортное ощущение на протяжении всей съемки. При весе 263 грамма iSteady V2 — идеальный инструмент для создания онлайн-видео с нескользящей ручкой, который легко поместится в вашем кармане. Он предлагает время автономной работы до 9 часов, а также способен заряжать смартфон.