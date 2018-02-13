HomePod дорого ремонтировать

Умная колонка Apple HomePod только вышла в продажу, а её уже раскритиковали по всем фронтам. Сначала продукт назвали не очень хорошим в плане звука, потом раскритиковали за не самую лучшую систему работы Siri, теперь вот досталось ремонту. Стоимость негарантийного ремонта колонки составляет 280 долларов, плюс 20 вы заплатите за доставку в авторизованный сервисный центр, итого - 300 баксов. Новая колонка стоит 349 долларов, так что вам будет выгоднее купить новую, чем тратить свои нервы и надеяться, что поломку продукта устранят полностью. С другой стороны, стоит понимать, что колонка может сломаться лишь в редких случаях и только по вине пользователя - там просто нечему ломаться просто так. Но, в iFixit разобрали устройство и поставили оценку в 1 балл из 10. Не самая лучшая оценка, как по мне.