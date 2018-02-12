HomePod не удивил пользователей

Релиз умной колонки Apple HomePod состоялся официально, но разработчики не получили такой волны позитивной критики, как ожидали. То есть, пока все думали, что эта колонка реально изменит мир и покажет другим компаниям как нужно делать, производитель выпустил вполне стандартную колонку. Она звучит неплохо при своей стоимости, но есть более крутые аналоги от других компаний. Да, здесь есть возможность после подключения смартфона спокойно пользоваться голосовыми командами и так далее, но без яблочного смартфона или планшета у вас вообще не будет возможности работать с устройством. При стоимости, которая в России будет еще выше, это совсем не тот продукт, который станет массовым. Есть мнение, что колонку помимо СМИ больше никто и не купит, так как нет вообще никакой необходимости в ее функциях, а преимущества слишком туманны.