Honor 100 Pro получит топовый экран

Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Honor 100 Pro, который еще не был представлен официально. По данным источника, аппарат оснастят 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 740, AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и ШИМ с частотой 3840 Гц, как в лучших смартфонах на рынке, сдвоенной селфи-камерой, как в Honor 90 Pro, продвинутой основной камерой и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью не менее 66 Вт. Официальная презентация Honor 100 Pro ожидается в начале ноябре этого года.

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