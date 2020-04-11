Honor 30 Series выйдет в трех версиях

Инсайдеры, которые ранее рассказывали довольно достоверную информацию о компании Huawei и ее продукции, официально заявили, что флагманская серия Honor 30 Series будет состоять из нескольких смартфонов и у каждого будет процессор разного уровня. То есть, будет классический флагман с процессором Kirin 985 5G, будет его более мощная версия с процессором Kirin 990 5G, а еще производитель представил модель начального уровня с процессором Kirin 820 5G. Стоит отметить, что абсолютно все процессоры компании уже имеют поддержку сотовых сетей пятого поколения, так что пользователь в теории сможет получить довольно высокую скорость подключения к интернету. Жаль, что сама сотовая сеть пока что не поддерживается ни одним оператором сотовой сети.