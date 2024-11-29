Honor 300 поступит в продажу на базе Android 15

Также согласно данным из списка устройство оснащено 16 ГБ оперативной памяти и работает под управлением операционной системы Android 15 с, вероятно, оболочкой MagicOS 9.0. То есть в техническом плане это достаточно производительное решение, которое имеет все шансы на успех. Кроме того, по последним слухам, Honor 300 Pro получит основную камеру на 50 Мп, телеобъектив на 50 Мп, аккумулятор на 5300 мАч с поддержкой проводной зарядки на 100 Вт и беспроводной зарядки на 66 Вт. Также смартфон получит степень защиты от влаги и пыли IP68, поддержку NFC и ИК-порт. При этом никакой информации про стоимость данных смартфонов пока что нет, хотя многих это очень сильно интересует. Особенно на фоне того, что гаджеты бренда затем выходят и на глобальный рынок.