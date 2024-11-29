Honor 300 поступит в продажу на базе Android 15

Серия смартфонов Honor 300 официально дебютирует в Китае уже 2 декабря текущего года и будет состоять как минимум из трёх устройств — Honor 300 Ultra станет флагманом линейки, а за ним последуют Honor 300 Pro и базовый Honor 300. И сегодня появились данные о том, что Honor 300 Pro был замечен в базе данных бенчмарка Geekbench под модельным номером AMP-AN00 с неизвестным чипом от компании Qualcomm. Согласно данным, это, вероятно, урезанная версия Snapdragon 8 Gen 3 — в характеристиках указана частота основного ядра 3,05 ГГц (вместо стандартных 3,30 ГГц), 5 производительных ядер с частотой 2,96 ГГц и 2 энергоэффективных ядра с частотой 2,04 ГГц. В тесте устройство набрало 2141 балл в одноядерном режиме и 6813 баллов в многоядерном.

Также согласно данным из списка устройство оснащено 16 ГБ оперативной памяти и работает под управлением операционной системы Android 15 с, вероятно, оболочкой MagicOS 9.0. То есть в техническом плане это достаточно производительное решение, которое имеет все шансы на успех. Кроме того, по последним слухам, Honor 300 Pro получит основную камеру на 50 Мп, телеобъектив на 50 Мп, аккумулятор на 5300 мАч с поддержкой проводной зарядки на 100 Вт и беспроводной зарядки на 66 Вт. Также смартфон получит степень защиты от влаги и пыли IP68, поддержку NFC и ИК-порт. При этом никакой информации про стоимость данных смартфонов пока что нет, хотя многих это очень сильно интересует. Особенно на фоне того, что гаджеты бренда затем выходят и на глобальный рынок.
Redmi K80 Pro оценен в 510 долларов …
Компания Xiaomi выпустила на китайский рынок смартфон Redmi K80 Pro, который основан на 3-нанометровом фл…
Флагманский смартфон iQOO 13 сразу стал хитом продаж …
Компания iQOO отчиталась о первых успехах смартфона iQOO 13, который был представлен в Китае пару дней на…
OnePlus 13 получит 24 ГБ оперативной памяти…
Один из первых флагманов на платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, смартфон OnePlus 13, уже продемонстрир…
Motorola представила смартфоны Moto G55 и Moto G35…
Сегодня компания Motorola официально анонсировала свои новые смартфоны серии Moto G — речь идёт про G55 и…
Официально: глобальная версия OPPO Find X8 готова к выходу…
Компания OPPO официально объявила, что международная премьера флагманских смартфонов Find X8 и Find X8 Pr…
Samsung Galaxy M15 5G Prime Edition оценили в 130 долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Galaxy M15 5G Prime Edition, которая …
Google Lens поможет совершать покупки…
Сегодня компания Google официально представила новую функцию для приложения Google Lens, которая поможет …
Samsung передумала выпускать доступный Galaxy Z Fold6…
Компания Samsung буквально вчера представила свой новый складной смартфон под названием Z Fold Special Ed…
Смартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5GСмартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5G
Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностьюОбзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2
Снова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебеСнова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебе
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor