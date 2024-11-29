Honor 300 поступит в продажу на базе Android 15

Серия смартфонов Honor 300 официально дебютирует в Китае уже 2 декабря текущего года и будет состоять как минимум из трёх устройств — Honor 300 Ultra станет флагманом линейки, а за ним последуют Honor 300 Pro и базовый Honor 300. И сегодня появились данные о том, что Honor 300 Pro был замечен в базе данных бенчмарка Geekbench под модельным номером AMP-AN00 с неизвестным чипом от компании Qualcomm. Согласно данным, это, вероятно, урезанная версия Snapdragon 8 Gen 3 — в характеристиках указана частота основного ядра 3,05 ГГц (вместо стандартных 3,30 ГГц), 5 производительных ядер с частотой 2,96 ГГц и 2 энергоэффективных ядра с частотой 2,04 ГГц. В тесте устройство набрало 2141 балл в одноядерном режиме и 6813 баллов в многоядерном.

Также согласно данным из списка устройство оснащено 16 ГБ оперативной памяти и работает под управлением операционной системы Android 15 с, вероятно, оболочкой MagicOS 9.0. То есть в техническом плане это достаточно производительное решение, которое имеет все шансы на успех. Кроме того, по последним слухам, Honor 300 Pro получит основную камеру на 50 Мп, телеобъектив на 50 Мп, аккумулятор на 5300 мАч с поддержкой проводной зарядки на 100 Вт и беспроводной зарядки на 66 Вт. Также смартфон получит степень защиты от влаги и пыли IP68, поддержку NFC и ИК-порт. При этом никакой информации про стоимость данных смартфонов пока что нет, хотя многих это очень сильно интересует. Особенно на фоне того, что гаджеты бренда затем выходят и на глобальный рынок.